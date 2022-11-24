Во Франции активисты выключают телевизоры в футбольных зонах в знак протеста против ЧМ 2022 в Катаре
В знак протеста против чемпионата мира по футболу группа противников выключала телевизоры в парижских барах с помощью пультов дистанционного управления.
Активисты показали газете «Le Parisien», как они собирают маленькие передатчики под названием «TV-B-Gone». Они позволяют отключать телевизоры самых разных марок на расстоянии до 45 метров.
Газета проводила одного из активистов в футбольную зону в бар, где с его приходом внезапно отключился телевизор, к большому неудовольствию болельщиков.
«Идея не в том, чтобы принимать политические решения за спиной болельщиков или раздражать их, — рассказал Дэн Гейзельхарт, инициировавший кампанию по сборке пультов, - «Можно любить футбол, но можно также сказать, что с этим чемпионатом мира что-то не так».
Гейзельхарт подчеркнул необходимость диалога, прерывая трансляцию игры в баре, и посоветовал не вступать в конфронтацию.
«И тогда, если вы отключитесь во время игры, вы также можете пойти к людям и объяснить им это», — сказал он: «Вы также можете отключить рекламу, никто не хочет ее видеть».
Активисты считают свой протест мирной формой бойкота ЧМ 2022 в Катаре.
Опубликовано: Тарас Медведев
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