Концерт Бузовой в Минске завершился сенсацией
2022-11-24 16:00
Ольга Бузова выступила с концертом в Минске. В конце мероприятия на сцену вышел мужчина с огромным букетом роз и заключил певицу в объятия.
Накануне 36-летняя исполнительница Ольга Бузова дала концерт в столице Беларуси.
Зрителей выступления артистки в конце ждал огромный сюрприз.
На сцену вышел мужчина с огромным букетом роз и заключил знаменитость в объятия. Прикрываясь цветами, молодые люди целовались. После поклонник увел звезду сцены за кулисы.
Никаких комментариев по поводу Ольга пока не давала.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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