Концерт Бузовой в Минске завершился сенсацией

Ольга Бузова выступила с концертом в Минске. В конце мероприятия на сцену вышел мужчина с огромным букетом роз и заключил певицу в объятия.

Накануне 36-летняя исполнительница Ольга Бузова дала концерт в столице Беларуси.

Зрителей выступления артистки в конце ждал огромный сюрприз.

На сцену вышел мужчина с огромным букетом роз и заключил знаменитость в объятия. Прикрываясь цветами, молодые люди целовались. После поклонник увел звезду сцены за кулисы.

Никаких комментариев по поводу Ольга пока не давала.