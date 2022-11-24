Путин предложил использовать роботов на вредных производствах
2022-11-24 16:04
Владимир Путин выступил с инициативой по привлечению робототехники к работе на вредных производствах в России.
В четверг Владимир Путин посетил конференцию "Сбера", посвящённую искусственному интеллекту, где публично заявил, что считает целесообразным привлечение роботов и ИИ к работе на вредных предприятиях с целью сокращения нанесения ущерба здоровью российским рабочим.
Также Путин уверен, что роботизация производства не приведёт к падению числа рабочих мест в стране, однако сможет создать новые специальности и вакансии в России.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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