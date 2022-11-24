Путин предложил использовать роботов на вредных производствах

Владимир Путин выступил с инициативой по привлечению робототехники к работе на вредных производствах в России.

В четверг Владимир Путин посетил конференцию "Сбера", посвящённую искусственному интеллекту, где публично заявил, что считает целесообразным привлечение роботов и ИИ к работе на вредных предприятиях с целью сокращения нанесения ущерба здоровью российским рабочим.

Также Путин уверен, что роботизация производства не приведёт к падению числа рабочих мест в стране, однако сможет создать новые специальности и вакансии в России.