Россия не будет поставлять нефть и газ в страны, принявшие ценовой потолок

В Кремле заявили, что не будут поставлять нефть и газ в страны, поддерживающие запланированный верхний предел для российской нефти.

Однако окончательное решение будет принято только после того, как будут проанализированы все данные, сообщил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

«Большая семерка» рассматривает возможность ограничения цен на российскую нефть в диапазоне от 65 до 70 долларов за баррель.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выступил против этой инициативы ЕС указав, что ситуация похожа на, то как вы пытаетесь купить пиво в баре за полцены.

Отмечается, что Польша на совещании Еврокомисии по потолку на энергоресурсы предложила считать предельной ценой для российской нефти 30 долларов/баррель.