Ашуров назвал самых востребованных на Новый год российских артистов

Продюсер Дмитрий Ашуров рассказал, кого из знаменитостей будут звать россияне на новогодние мероприятия.

Продюсер Дмитрий Ашуров рассказал в беседе с изданием "Народные Новости", кого россияне желают видеть на новогодних корпоративах.

Ашуров назвал исполнителей, которые будут востребованы на мероприятиях к Новому году.

По мнению продюсера, без дела не останутся Леонид Агутин, Филипп Киркоров, Сергей Лазарев, Дима Билан, Полина Гагарина, группа "Руки вверх!" с Сергеем Жуковым.

Эксперт пояснил, что у этих исполнителей отличный репертуар, есть и старые композиции, которые люди любят до сих пор.

Ашуров предупредил, что "ценник" за выступления солидно вырастет после 14 декабря. У некоторых артистов стоимость выступления поднимется сразу в 3 раза.