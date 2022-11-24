Ашуров назвал самых востребованных на Новый год российских артистов
Продюсер Дмитрий Ашуров рассказал, кого из знаменитостей будут звать россияне на новогодние мероприятия.
Продюсер Дмитрий Ашуров рассказал в беседе с изданием "Народные Новости", кого россияне желают видеть на новогодних корпоративах.
Ашуров назвал исполнителей, которые будут востребованы на мероприятиях к Новому году.
По мнению продюсера, без дела не останутся Леонид Агутин, Филипп Киркоров, Сергей Лазарев, Дима Билан, Полина Гагарина, группа "Руки вверх!" с Сергеем Жуковым.
Эксперт пояснил, что у этих исполнителей отличный репертуар, есть и старые композиции, которые люди любят до сих пор.
Ашуров предупредил, что "ценник" за выступления солидно вырастет после 14 декабря. У некоторых артистов стоимость выступления поднимется сразу в 3 раза.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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