МО России подтвердило намерение Киева применить биооружие

МО РФ сообщило, что в ходе проведения СВО были обнаружены документы, свидетельствующие о подготовке Украины применить биооружие.

24 ноября ТАСС сообщает, что начальник Научно-исследовательского центра химических и биологических угроз Минобороны РФ Дмитрий Поклонский на пресс-конференции государств - участников Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия сообщил, что российские военные в ходе СВО нашли акты проверки коллекции микроорганизмов, свидетельствующие о накоплении патогенных материалов в больших количествах.

Сообщается, что в ряде случаев изучались возбудители инфекционных болезней, которые никогда не фиксировались на территории Украины.

Поклонский обратил внимание, что Вашингтон и Киев не оспаривает факт существования биолабораторий на Украине, в том числе, их финансирование Пентагоном, но много вопросов вызывает характер исследований, которые проводятся в данных биолабораториях.