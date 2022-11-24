Белла Хадид стала самой стильной знаменитостью на планете по версии журнала GQ

APS
2022-11-24 16:31

Супермодель Белла Хадид признана самой стильной звездой на планете по версии журнала "GQ".

Эксперты журнала "GQ" признали супермодель Беллу Хадид самой сильной знаменитостью на планете.

Хадид хороша во всех образах. Будь-то "Мужская одежда. Женская. Уличная. Рабочая. Элегантная. Объёмная".

Также в топ попали такие знаменитости, как Ким Кардашьян, Гарри Стайлз, Остин Батлер и другие.

Опубликовано: Наталья Гончарова