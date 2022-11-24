Белла Хадид стала самой стильной знаменитостью на планете по версии журнала GQ

Круглицкий намерен вернуть бывшую возлюбленную Галич

Ведущая Ида Галич утверждает, что Стас Круглицкий хочет ее вернуть. Звезда экрана не желает тратить время на тех, кто ее не оценил вовремя.

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