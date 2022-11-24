Руссо нелестно высказался о коллегах, покинувших Россию на фоне спецоперации

Певец Авраам Руссо дал свои комментарии относительно отъезда многих российских артистов за рубеж.

Исполнитель Авраам Руссо рассказал, что думает о российских знаменитостях, покинувших страну, о чем сообщает "Пятый канал".

Артист считает, что покинувшие родину звезды сделали свой выбор.

Певец убежден, если человек живет в стране и любит ее, то пусть живет.

Руссо отметил, что он не политик, а артист, а на тех, кто покинул РФ, ему, по большому счету, плевать.