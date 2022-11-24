МакSим отменила концерт в Вологде из-за плохого самочувствия

Исполнительница МакSим была вынуждена отменить концерт в Вологде. На выступлении 20 ноября в Череповце артистке стало плохо. Врачи настояли, чтобы ближайшие выступления она отменила.

Концерт МакSим в Вологде не состоялся по причине ухудшения здоровья артистки, о чем сообщается на ее официальной странице в запрещенной сегодня в РФ соцсети.

Состояться мероприятие должно было 22 ноября. Представители исполнительницы сообщили, что возврат билетов возможен по месту их приобретения.

20 ноября на выступлении в Череповце певице стало плохо. У нее закружилась голова и поднялось давление.

Медики настояли на отмене ближайших концертов знаменитости.