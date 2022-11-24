Президент России наградил военкора Семена Пегова орденом Мужества
2022-11-24 17:16
Владимир Путин наградил военкора Пегова орденом Мужества за отвагу и самоотверженность.
24 ноября РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Кремля сообщают, что за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при выполнении профессионального долга, президент России Владимир Путин своим Указом наградил журналиста, военного корреспондента Семёна Пегова орденом Мужества.
Ранее в соцсетях появились сообщения, что Пегов подорвался на мине нажимного действия "Лепесток" под Донецком и его госпитализировали с ранением ноги.
После сообщения о награде военкор написал в своем Telegram-канале - "Служу России!".
Опубликовано: Елена Калиновская
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