Доллар приближается к 3-месячному минимуму, акции растут после сообщения ФРС о низком повышении процентной ставки
Акции достигли двухмесячного максимума, а доллар в четверг упал до трехмесячного минимума после того, как сигналы ФРС о низком повышении процентной ставки в декабре обнадежил ЕЦБ.
Уолл-стрит закрылась на День Благодарения, а Европа продолжила восстанавливать уверенность на рынке.
Поначалу это казалось противоборством, когда лондонский FTSE отказывался сдвинуться с места, но в остальной Европе и в Азии за ночь было достаточно прироста, чтобы гарантировать, что продолжится движение вперед.
К обеду индекс мировых акций 47 стран MSCI достиг самого высокого уровня с середины сентября, в то время как доходность государственных облигаций Германии и Великобритании, определяющая стоимость заимствований в Европе, упала до самого низкого уровня с октября и сентября соответственно.
«Протоколы Федеральной резервной системы сигнализируют о том, что некоторые здравомыслящие голоса пытаются заглушить неумолимое скандирование председателя ФРС Пауэлла «Поднимите, поднимите, поднимите»», — сказал главный экономист UBS Пол Донован.
Значительное большинство экспертов ФРС согласилось с тем, что уместно замедлить темпы повышения процентных ставок, как показали протоколы, опубликованные в среду, хотя Донован указал, что еще не было никаких признаков фактической остановки, и различные в ФРС считают, что ставки, возможно, придется поднять «несколько выше», чем ожидалось.
Рынки фьючерсов показывают, что инвесторы теперь видят, что к маю ставки США достигнут пика чуть выше 5%, и оценивают примерно 75%-ную вероятность того, что ФРС теперь переключится на повышение на 50 базисных пунктов, а не на 75 базисных пунктов, которые она использовала недавно.
Опубликовано: Тарас Медведев
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