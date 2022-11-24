Доллар приближается к 3-месячному минимуму, акции растут после сообщения ФРС о низком повышении процентной ставки

Акции достигли двухмесячного максимума, а доллар в четверг упал до трехмесячного минимума после того, как сигналы ФРС о низком повышении процентной ставки в декабре обнадежил ЕЦБ.

Уолл-стрит закрылась на День Благодарения, а Европа продолжила восстанавливать уверенность на рынке.

Поначалу это казалось противоборством, когда лондонский FTSE отказывался сдвинуться с места, но в остальной Европе и в Азии за ночь было достаточно прироста, чтобы гарантировать, что продолжится движение вперед.

К обеду индекс мировых акций 47 стран MSCI достиг самого высокого уровня с середины сентября, в то время как доходность государственных облигаций Германии и Великобритании, определяющая стоимость заимствований в Европе, упала до самого низкого уровня с октября и сентября соответственно.

«Протоколы Федеральной резервной системы сигнализируют о том, что некоторые здравомыслящие голоса пытаются заглушить неумолимое скандирование председателя ФРС Пауэлла «Поднимите, поднимите, поднимите»», — сказал главный экономист UBS Пол Донован.

Значительное большинство экспертов ФРС согласилось с тем, что уместно замедлить темпы повышения процентных ставок, как показали протоколы, опубликованные в среду, хотя Донован указал, что еще не было никаких признаков фактической остановки, и различные в ФРС считают, что ставки, возможно, придется поднять «несколько выше», чем ожидалось.

Рынки фьючерсов показывают, что инвесторы теперь видят, что к маю ставки США достигнут пика чуть выше 5%, и оценивают примерно 75%-ную вероятность того, что ФРС теперь переключится на повышение на 50 базисных пунктов, а не на 75 базисных пунктов, которые она использовала недавно.