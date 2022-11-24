На трассе Москва – Петербург запустят эксперимент с беспилотными авто

Владимир Путин в своем выступлении на конференции AI Journey заявил, что в ближайшее время на трассе Москва – Петербург будет запущен эксперимент с беспилотными автомобилями.

Он отметил, что Россия опережает многих конкурентов в этой сфере и готовится к проведению такого эксперимента.

Путин также указал на необходимость наращивания усилий по развитию искусственного интеллекта.

По его словам, в течение 10 лет необходимо внедрить ИИ во всех отраслях государственного управления.