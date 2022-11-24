На трассе Москва – Петербург запустят эксперимент с беспилотными авто
2022-11-24 17:46
Владимир Путин в своем выступлении на конференции AI Journey заявил, что в ближайшее время на трассе Москва – Петербург будет запущен эксперимент с беспилотными автомобилями.
Он отметил, что Россия опережает многих конкурентов в этой сфере и готовится к проведению такого эксперимента.
Путин также указал на необходимость наращивания усилий по развитию искусственного интеллекта.
По его словам, в течение 10 лет необходимо внедрить ИИ во всех отраслях государственного управления.
Опубликовано: Светлана Репина
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