Эстония не готова наложить вето на решение ЕС по потолку цен на российскую нефть

Глава эстонского МИД Урмас Рейнсалу заявил, что его страна не согласна с предложением стран G7 по поводу потолка цен на российскую нефть.

Ранее в Евросоюзе назвали предельную стоимость нефти из России на уровне 65-70 долларов за баррель.

Такой показатель в Эстонии считают слишком высоким и «недостаточно амбициозным».

Рейнсалу напомнил, что Эстония вправе наложить вето на решение Евросоюза, с которым она не согласна.