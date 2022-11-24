Эстония не готова наложить вето на решение ЕС по потолку цен на российскую нефть
2022-11-24 17:51
Глава эстонского МИД Урмас Рейнсалу заявил, что его страна не согласна с предложением стран G7 по поводу потолка цен на российскую нефть.
Ранее в Евросоюзе назвали предельную стоимость нефти из России на уровне 65-70 долларов за баррель.
Такой показатель в Эстонии считают слишком высоким и «недостаточно амбициозным».
Рейнсалу напомнил, что Эстония вправе наложить вето на решение Евросоюза, с которым она не согласна.
Опубликовано: Светлана Репина
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