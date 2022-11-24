Война на Украине подняла ВПК Восточной Европы на небывалую высоту и позволила удвоить собственные инвестиции в производство

Военная промышленность Восточной Европы производит оружие, артиллерийские снаряды и другие военные товары темпами, невиданными со времен холодной войны, поскольку правительства стран региона прилагают усилия, чтобы помочь Украине в ее борьбе с Россией.

Союзники снабжают Киев оружием и военной техникой с тех пор, как Россия начала спецоперацию.

Соединенные Штаты и Великобритания оказали самую непосредственную военную помощь Украине в период с 24 января по 3 октября, как показывает трекер Кильского института мировой экономики, с Польшей на третьем месте и Чехией на девятом.

«Учитывая реалии продолжающейся войны в Украине и видимый настрой многих стран, направленный на увеличение расходов в сфере оборонных бюджетов, есть реальный шанс выйти на новые рынки и увеличить экспортную выручку в ближайшие годы», - рассказал Себастьян Хвалек, генеральный директор польского PGZ.

Государственная оружейная группа компаний PGZ контролирует более 50 компаний, производящих оружие и боеприпасы — от бронетранспортеров до беспилотных авиационных комплексов, и владеет долями еще в десятках.

Теперь лидер ВПК Польши планирует инвестировать до 8 миллиардов злотых (1,8 миллиарда долларов) в течение следующего десятилетия, что более чем вдвое превышает довоенную цель, рассказал Хвалек агентству Reuters. По его словам, это включает в себя новые объекты, расположенные дальше от границы с союзником России Беларусью по соображениям безопасности.