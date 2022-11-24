В Крымске вооруженный мужчина устроил стрельбу возле торгового центра

Мужчина открыл стрельбу по людям на улице в Крымске возле торгового центра «Славянский».

В четверг, вечером ТАСС сообщает со ссылкой на правоохранительные органы, что в Крымске неизвестный мужчина с ружьем открыл стрельбу по людям возле торгового центра "Славянский".

По предварительным данным, во время стрельбы погибли четыре человека, включая самого стрелка, который сам застрелился, о его мотивах пока ничего неизвестно.