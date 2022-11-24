Минобороны представило РСЗО «Торнадо-С», которая мощнее «Смерча»
2022-11-24 18:23
Минобороны России представило технические характеристики современной системы залпового огня «Торнадо-С», которая по многим показателям превосходит более ранние версии РСЗО.
По заявлению Минобороны РФ, если «Смерч» может поражать залпом из 12 установок площадь в 9 футбольных полей, «Смерч-С» - 12 таких единиц.
Одной из конструктивных особенностей РСЗО «Торнадо-С» стала возможность наведения и стрельбы по целям, расположенным в радиусе 90 градусов друг от друга.
Система стала более оперативной в разворачивании и более точной в плане поражения целей. РСЗО "Торнадо-С" успешно используется для решения задач СВО.
Опубликовано: Тарас Медведев
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