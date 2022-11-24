Соседов раскритиковал участие Бузовой и Киркорова в новогоднем проекте ТНТ Самоирония судьбы

Музыкальный критик и ведущий Сергей Соседов в шоке от подбора актеров в фильм-пародию "Самоирония судьбы". Досталось и Филиппу Киркорову, и Ольге Бузовой, и другим звездам, занятых в проекте.

Сергей Соседов убежден, что никакой прибыли новогодний проект ТНТ "Самоирония судьбы" своим создателям не принесет.

Не спасут "детище" ни Филипп Киркоров, ни Ольга Бузова, об актерской игре которой на сцене МХАТ все наслышаны.

Критик убежден, что это одноразовый развлекательный проект, так как, что там могут "наиграть" Киркоров и Бузова.

Ремейк Соседов считает надругательством над классикой совесткого кино.