Роспотребнадзор подает на Лободу в суд за невозврат средств за билеты на отмененные концерты

Исполнительница Светлана Лобода не вернула средства за отмененный концерт в Иркутске, который должен был состоятся 21 июня текущего года. Теперь ей грозит разбирательство в суде.

Роспотребнадзор намерен подать иск против Светланы Лободы из-за невозврата денег за билеты после отмена концерта.

Об этом сообщается в Телеграм-канале государственной инстанции.

Выступление должно было состоятся в Иркутске 21 июня 2022 года после того, как оно было перенесено с 25 апреля 2021 года из-за коронавируса, но после запуска спецоперации исполнительница перестала выступать на территории РФ.