20 работ Марка Шагала будут проданы на аукционе Кристи 1 декабря 2022 года

20 картин гениального Марка Шагала будут выставлены на торги 1 декабря на аукционе Кристи, среди них самая дорогая его картина.

Ранее 20 картин, которые планируется выставить на аукцион, принадлежали наследникам Марка Шагала. Среди этих 20 работ будет продаваться и самая дорогая во всей коллекции.

Она называется Полет художника. Картина была написана в 1979 году, и по предварительным подсчетам ее стоимость может колебаться от полутора до двух миллионов двухсот тысяч долларов.

Аукцион состоится в Гонконге. Первая же часть коллекции была продана летом 2022 года на аукционе в Лондоне. Общая выручка составила около 10 миллионов евро. За рекордную сумму 1,6 миллиона евро была продана картина Шагала Художник и влюбленная пара в трех цветах, которую он написал в 1984 году.