20 работ Марка Шагала будут проданы на аукционе Кристи 1 декабря 2022 года
20 картин гениального Марка Шагала будут выставлены на торги 1 декабря на аукционе Кристи, среди них самая дорогая его картина.
Ранее 20 картин, которые планируется выставить на аукцион, принадлежали наследникам Марка Шагала. Среди этих 20 работ будет продаваться и самая дорогая во всей коллекции.
Она называется Полет художника. Картина была написана в 1979 году, и по предварительным подсчетам ее стоимость может колебаться от полутора до двух миллионов двухсот тысяч долларов.
Аукцион состоится в Гонконге. Первая же часть коллекции была продана летом 2022 года на аукционе в Лондоне. Общая выручка составила около 10 миллионов евро. За рекордную сумму 1,6 миллиона евро была продана картина Шагала Художник и влюбленная пара в трех цветах, которую он написал в 1984 году.
Опубликовано: Эльза Ли
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