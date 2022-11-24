Согласно опросу, французы требуют большей жесткости к мигрантам

Позиция французов в отношении иммиграции имеет тенденцию ужесточаться, об этом свидетельствует консалтинговый опрос Odoxa Backbone, проведенный специально для Le Figaro.

В то время как дебаты в парламенте по этому вопросу должны начаться в декабре, общественное мнение все чаще предпочитает тормозить политику приема иностранцев во Франции.

«Во Франции слишком много иммигрантов. За четыре года ужесточение к ним постепенно укоренилось среди коренного населения. Сегодня позицию ужесточить требования к мигрантам разделяют не менее 72% граждан, что на девять пунктов больше, чем в 2018 году. В большей степени это касается сторонников Национального объединения (97%), республиканцев (82%), а также «Возрождения» (66%). Однако не все призывают к резкому закрытию границ, а некоторые (30%) даже считают, что мы должны продолжать принимать беженцев. Но они в меньшинстве», - говорится в исследовании.

В этом контексте критике подвергается и миграционная политика Эммануэля Макрона. Семь из десяти французов плохо относятся к предпринятым действиям, и у каждого есть своя критика. Для левых это недостаток щедрости. Для правых это чрезмерная расхлябанность.