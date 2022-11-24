Продукты, замедляющие процесс старения

Правильный образ жизни, физическая активность, качество отдыха – это то, что влияет на состояние нашего организма.

Однако это не все. Также важно соблюдать диеты, поскольку продукты, которые выбирает человек, тоже сказываются на организме. Но на что именно надо обратить внимание при выборе рациона?

Ученый из Турции Мурат Хакан Терекеджи в издании Sözcü дал некоторые рекомендации.

В первую очередь медик отметил, что людям, а особенно пожилым, нужно больше витамина D, который укрепляет кости и иммунитет.

Получать его можно, не только долго находясь на свежем воздухе, но и из продуктов, к примеру, из рыбы или молочки.

Должны быть в меню семена льна. Усилить эффект можно, если смешать их с натуральным йогуртом. Важны для здоровья орехи, а особенно грецкие, ароматные травы (шалфей, розмарин), которые тоже положительно сказываются на состоянии здоровья. Последние снижают риск возникновения болезни Альцгеймера и деменции в старости.

Желательно добавить в рацион куркуму. Продукт не только укрепит иммунитет, но и поможет избавиться от лишних килограммов, отеков, а еще будет надежной защитой против последствий сахарного диабета.