Венгрия все еще откладывает ратификацию вступления Швеции и Финляндии в НАТО

Венгрия отложила ратификацию договора о присоединение Швеции и Финляндии к НАТО до следующего года, сообщили в парламенте республики в четверг, 24 ноября.

Венгерский парламент проголосует за договор «во время первой сессии» в 2023 году, заявил премьер-министр Виктор Орбан в кулуарах саммита Вышеградской группы в Кошице (Словакия), заверив страны в своей поддержке.

Будапешт недавно пообещал ратифицировать соглашение к концу 2022 года. Теперь Швеции и Финляндии придется подождать до февраля, когда Ассамблея соберется впервые в 2023 году, если до этого не будет созвана внеочередная сессия.