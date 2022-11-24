Венгрия все еще откладывает ратификацию вступления Швеции и Финляндии в НАТО
2022-11-24 20:17
Венгрия отложила ратификацию договора о присоединение Швеции и Финляндии к НАТО до следующего года, сообщили в парламенте республики в четверг, 24 ноября.
Венгерский парламент проголосует за договор «во время первой сессии» в 2023 году, заявил премьер-министр Виктор Орбан в кулуарах саммита Вышеградской группы в Кошице (Словакия), заверив страны в своей поддержке.
Будапешт недавно пообещал ратифицировать соглашение к концу 2022 года. Теперь Швеции и Финляндии придется подождать до февраля, когда Ассамблея соберется впервые в 2023 году, если до этого не будет созвана внеочередная сессия.
Опубликовано: Тарас Медведев
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