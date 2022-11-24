Центробанк России озвучил условия, при которых возможно вывозить из страны более 10 тысяч долларов наличности

В Банке России постановили, при каких условиях разрешается вывоз наличной валюты в сумме, превышающей 10 тысяч долларов США.

Указ, ограничивающий вывоз из России наличной валюты суммой свыше 10 тысяч долларов был подписан Владимиром Путиным 15 октября 2022 года. При этом при переводах за границу планка для физлиц была установлена в размере 5 тысяч долларов, которая потом снизилась до 150 тысяч и 1 млн. долларов.

В решении говорится, что уполномоченные банки имеют право на вывоз вышедших из обращения либо изъятые денежные знаки с целью их обмена. Если же предполагается обратный ввоз эквивалентной суммы, нужно будет уведомить Центробанк об этом.

Если же обратный ввоз денег в Россию не предполагается, то банку, осуществляющему операцию, придется делать запрос на разрешение вывоза в Центробанк.