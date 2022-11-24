Евросоюз полностью заместил российский газ поставками из других стран
2022-11-24 20:59
Во время пленарной сессии Европарламента еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон заявила, что ЕС полностью заместил российский газ поставками из других стран.
Она отметила, что газ, который поставлялся из РФ, замещен сжиженным и трубопроводным газом, поступающим из надежных источников.
Министр энергетики Чехии Йозеф Сикела рассказал, что принципы совместных закупок газа странами Евросоюза уже согласованы.
При этом он отметил, что министры энергетики стран ЕС пока не обсуждались ценовой потолок на нефть.
Опубликовано: Светлана Репина
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