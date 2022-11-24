Путин предлагает создать независимую систему международных платежей
2022-11-24 22:13
Президент России Владимир Путин предложил создать международную систему платежей, независимую от внешних вмешательств.
На конференции по вопросам развития искусственного интеллекта она заявил, что такая система должна быть независимой от вмешательства как банков, так и третьих стран.
Такую систему Путин предложил создать на базе технологий цифровых валют и распределительных реестров.
Нынешнюю систему он назвал подконтрольной узкой группе стран.
Опубликовано: Светлана Репина