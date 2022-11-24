Эксперты рассказали, что вредно для печени

Печень — важнейший орган в человеческом организме, который очищает кровь от токсинов, ядов и аллергенов.

Способствует развитию заболеваний печени не только алкоголь. Опасны для этого органа некоторые добавки, травы и лекарства с высокой гепатотоксичностью, такие как парацетамол, и диетические ошибки.

Например, опасно для печени:

слишком много сахара в рационе,

употребление большого количества продуктов, подслащенных глюкозно-фруктозным сиропом,

слишком много насыщенных жиров в рационе.

Неправильная диета с высоким содержанием жиров приводит к ожирению и увеличивает риск метаболического синдрома, преддиабета и диабета 2 типа, которые повышают риск повреждения печени.