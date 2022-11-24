Эксперты рассказали, что будет, если вы полностью откажитесь от мучного

APS
2022-11-24 23:36

В последнее время многие говорят о вреде хлеба и других мучных изделий. Однако это не значит, что нужно совсем отказаться от выпечки.

В последнее время многие говорят о вреде хлеба и других мучных изделий. Однако это не значит, что нужно совсем отказаться от выпечки. 

Цельнозерновой и чёрный хлеб, произведённый из ржаной, овсяной муки или отрубей, напротив, очень полезны. А вот белый действительно не лучшим образом влияет на организм. Среди прочего это объясняется и тем, что в прошлом веке значительно снизилось качество муки, из которой выпекают хлеб. 

Вот что произойдёт с вашим телом, если всё же решитесь исключить белый хлеб из рациона:

Вы похудеете 

Пропадут высыпания на коже

Улучшится пищеварения  

Появится энергия

Избавитесь от зависимости 

Продлите молодость.

Опубликовано: Ангелина Крент