Эксперты рассказали, что будет, если вы полностью откажитесь от мучного
В последнее время многие говорят о вреде хлеба и других мучных изделий. Однако это не значит, что нужно совсем отказаться от выпечки.
В последнее время многие говорят о вреде хлеба и других мучных изделий. Однако это не значит, что нужно совсем отказаться от выпечки.
Цельнозерновой и чёрный хлеб, произведённый из ржаной, овсяной муки или отрубей, напротив, очень полезны. А вот белый действительно не лучшим образом влияет на организм. Среди прочего это объясняется и тем, что в прошлом веке значительно снизилось качество муки, из которой выпекают хлеб.
Вот что произойдёт с вашим телом, если всё же решитесь исключить белый хлеб из рациона:
Вы похудеете
Пропадут высыпания на коже
Улучшится пищеварения
Появится энергия
Избавитесь от зависимости
Продлите молодость.
Опубликовано: Ангелина Крент