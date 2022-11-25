Зеленский рассказал о сложной ситуации с энергоснабжением Украины
2022-11-25 00:32
Президент Украины Владимир Зеленский в своем Telegram-канале сообщил, что практически во всех регионах страны сохраняется сложная ситуация с энергоснабжением.
При этом он отметил, что постепенно удается уходить от блэкаута.
По его словам, каждый час налаживаются поставки электроэнергии все новым и новым потребителям.
Вместе с тем в 15 регионах есть сложности с водоснабжением. Наиболее тяжелая ситуация – в Киевской, Кировоградской, Харьковской и некоторых других областях.
Опубликовано: Светлана Репина