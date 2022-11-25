Зеленский рассказал о сложной ситуации с энергоснабжением Украины

Президент Украины Владимир Зеленский в своем Telegram-канале сообщил, что практически во всех регионах страны сохраняется сложная ситуация с энергоснабжением.

При этом он отметил, что постепенно удается уходить от блэкаута.

По его словам, каждый час налаживаются поставки электроэнергии все новым и новым потребителям.

Вместе с тем в 15 регионах есть сложности с водоснабжением. Наиболее тяжелая ситуация – в Киевской, Кировоградской, Харьковской и некоторых других областях.