Гинекологи высказались по поводу менструальных чаш

Как бы ни менялся мир вокруг нас, тема месячных неизменно остается актуальной. С повышением цен на прокладки женщины стали искать альтернативы, и одна из них — менструальные чаши.

В последнее время о них говорят все больше. Действительно, на первый взгляд, это средство хоть и не совсем привычное, но удобное: если вы научитесь правильно вставлять менструальную чашу, то сможете без проблем носить обтягивающие брюки, заниматься спортом, плавать — словом, заниматься своими привычными делами с комфортом.

Женщины могли бы с облегчением выдохнуть — наконец-то появилось нормальное средство от протеканий, которое не вызывает запахи, не заставляет потеть и не шуршит при движении. Но вынуждены разочаровать: менструальные чаши — средство отнюдь не безопасное.

В последнее время о них говорят все больше. Действительно, на первый взгляд, это средство хоть и не совсем привычное, но удобное: если вы научитесь правильно вставлять менструальную чашу, то сможете без проблем носить обтягивающие брюки, заниматься спортом, плавать — словом, заниматься своими привычными делами с комфортом.

Женщины могли бы с облегчением выдохнуть — наконец-то появилось нормальное средство от протеканий, которое не вызывает запахи, не заставляет потеть и не шуршит при движении. Но вынуждены разочаровать: менструальные чаши — средство отнюдь не безопасное.

А если я ношу менструальную чашу не с гладким краем?

Даже в этом случае менструальная чаша плотно прилегает к влагалищу, образуя давление и вакуум, а это, как мы говорили ранее, способствует размножению бактерий внутри.

Если вам кажется, что чаша прилегает неплотно, это значит, что вы либо используете ее неправильно и можете «протечь» во время месячных; либо вы подобрали чашу не своего размера.

«Если кто-то вам говорит, что микроциркуляция не будет нарушена, это неверно. Значит, чашу вы поставили неправильно, а если вы поставили ее неправильно, она у вас просто выпадет и не будет нести ту самую функцию», — отмечает Ольга.

Гинеколог не рекомендует использовать менструальные чаши, но, если вы все же решились, то перед применением вам необходимо сделать два обязательных шага:

Пройти осмотр шейки матки в кабинете гинеколога;

Сдать мазки на инфекции.

Это нужно для того, чтобы удостовериться, что никаких воспалений нет. Используя менструальные чаши, постарайтесь менять их как можно чаще.

Во время месячных выбирайте средства от протеканий, наиболее комфортные для вас, но не забывайте о своем здоровье и безопасности.