Лукашенко: после вторжения в Беларусь Европа «задрожит» от ответа России и ОДКБ
2022-11-25 01:14
Александр Лукашенко рассказал о том, что случится в случае вооружённого вторжения внешних сил на территорию Республики Беларусь.
В беседе с журналистами Александр Лукашенко публично заявил, что в случае, если войска европейских стран НАТО вторгнуться на территорию Беларуси, то Минск не станет отказываться от помощи Организации стран договора о коллективной безопасности, также задействовав союзную региональную группу военных, состоящую из российских и белорусских солдат.
По мнению Лукашенко, после вторжения на территорию Беларуси ответ России и ОДКБ приведёт к тому, что "задрожат" не только страны Европы, но и другие государства.
Опубликовано: Ткачёв Андрей