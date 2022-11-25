Лукашенко: после вторжения в Беларусь Европа «задрожит» от ответа России и ОДКБ

Александр Лукашенко рассказал о том, что случится в случае вооружённого вторжения внешних сил на территорию Республики Беларусь.

В беседе с журналистами Александр Лукашенко публично заявил, что в случае, если войска европейских стран НАТО вторгнуться на территорию Беларуси, то Минск не станет отказываться от помощи Организации стран договора о коллективной безопасности, также задействовав союзную региональную группу военных, состоящую из российских и белорусских солдат.

По мнению Лукашенко, после вторжения на территорию Беларуси ответ России и ОДКБ приведёт к тому, что "задрожат" не только страны Европы, но и другие государства.