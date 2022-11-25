В Мексике найдены останки обезьяны-паука, которыми торговали древние элиты майя

Археологи, работающие на участке комплекса Plaza of Columns в Теотиуакане, сделали удивительное открытие в древней столице майя: останки 1700-летней обезьяны-паука.

Ученые полагают, что когда-то животные были подарком, который преподносили друг другу государственные элиты.

Паукообразная обезьяна Жоффруа в настоящее время находится под угрозой исчезновения.

Останки обезьяны были найдены вместе с тысячами фрагментов фресок и керамических черепков, а также останками нескольких других животных: беркута, нескольких гремучих змей и артефактов улиток.