В Мексике найдены останки обезьяны-паука, которыми торговали древние элиты майя
2022-11-25 02:29
Археологи, работающие на участке комплекса Plaza of Columns в Теотиуакане, сделали удивительное открытие в древней столице майя: останки 1700-летней обезьяны-паука.
Ученые полагают, что когда-то животные были подарком, который преподносили друг другу государственные элиты.
Паукообразная обезьяна Жоффруа в настоящее время находится под угрозой исчезновения.
Останки обезьяны были найдены вместе с тысячами фрагментов фресок и керамических черепков, а также останками нескольких других животных: беркута, нескольких гремучих змей и артефактов улиток.
Опубликовано: Светлана Репина
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