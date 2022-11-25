На западе США уничтожают газоны ради экономии воды

В западной части США будет уничтожено 30% газонов в общественных местах, чтоб сократить расход воды.

Река Колорадо страдает от засухи, поэтому было принято решение заменить газоны озеленением, устойчивым к засушливому климату.

В первую очередь будут убирать газоны на парковках и разделительных полосах шоссе.

Если регион не продолжит сокращать потребление воды из реки Колорадо, крупные водохранилища, такие как озера Пауэлл и Мид, могут высохнуть в течение трех лет.