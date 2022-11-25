На западе США уничтожают газоны ради экономии воды
2022-11-25 02:44
В западной части США будет уничтожено 30% газонов в общественных местах, чтоб сократить расход воды.
Река Колорадо страдает от засухи, поэтому было принято решение заменить газоны озеленением, устойчивым к засушливому климату.
В первую очередь будут убирать газоны на парковках и разделительных полосах шоссе.
Если регион не продолжит сокращать потребление воды из реки Колорадо, крупные водохранилища, такие как озера Пауэлл и Мид, могут высохнуть в течение трех лет.
Опубликовано: Светлана Репина
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