Футболиста сборной Аргентины обвинили в изнасиловании и просят отстранить от игр ЧМ

21-летний игрок сборной Аргентины Тьяго Альмада на родине был обвинен в изнасиловании. Игрок находится в Катаре в составе национальной команды. Адвокат пострадавшей обратился в ФИФА с просьбой запретить ему играть на турнире.

Сообщается, что во время пандемии коронавируса Тьяго Альмада проводил тайную вечеринку в районе Сан-Исидро в Аргентине. По словам адвоката, девушка была пьяна и пошла с футболистом на второй этаж, где ее изнасиловали несколько человек.

Она подала жалобу на игрока, и теперь адвокат Ракель Эрминда Лейенда требует от ФИФА запретить ему участие в чемпионате мира.

Адвокат добавила, что женщина не хотела предавать дело огласке, потому что ей поступали угрозы.

"За ней следили, ей угрожали. Мне также поступали угрозы, потому что я взялась за ее дело", — пояснила она.

21-летний "новый Месси", как называют Альмаду, в экстренном порядке вызван в сборную Аргентины. Ранее из заявкки были исключены Николас Гонсалес и Хоакин Корреа.