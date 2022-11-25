Жуков рассказал, как бывшая жена Добынко разлучила его со старшей дочерью Александрой
2022-11-25 08:39
Солист группы "Руки вверх" Сергей Жуков счастлив в браке с коллегой по сцене Региной Бурд, с которой воспитывает троих детей. Но это не первый брак музыканта, и у Жукова есть еще одна дочь Александра, которую экс-супруга увезла в США.
46-летний исполнитель Сергей Жуков женат на коллеге по сцене Регине Бурд. В этом браке у него родилось трое детей.
Певец был еще один раз женат на Елене Добынко, с которой прожил всего 5 лет. Елена родила дочь Александру и вскоре после развода уехала с девочкой в США.
Жуков, узнав о том, что Елена увозит наследницу так далеко, устроил скандал, но после смирился.
Артист навещает Сашу в Штатах несколько раз в год и уверяет, что дочка не держит на него зла.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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