Жуков рассказал, как бывшая жена Добынко разлучила его со старшей дочерью Александрой

Солист группы "Руки вверх" Сергей Жуков счастлив в браке с коллегой по сцене Региной Бурд, с которой воспитывает троих детей. Но это не первый брак музыканта, и у Жукова есть еще одна дочь Александра, которую экс-супруга увезла в США.

46-летний исполнитель Сергей Жуков женат на коллеге по сцене Регине Бурд. В этом браке у него родилось трое детей.

Певец был еще один раз женат на Елене Добынко, с которой прожил всего 5 лет. Елена родила дочь Александру и вскоре после развода уехала с девочкой в США.

Жуков, узнав о том, что Елена увозит наследницу так далеко, устроил скандал, но после смирился.

Артист навещает Сашу в Штатах несколько раз в год и уверяет, что дочка не держит на него зла.