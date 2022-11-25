Впервые в истории не работали все украинские АЭС

Компания "Энергоатом" сообщила, что впервые за 40-летнюю историю украинской атомной энергетики были отключены все энергоблоки атомных электростанций страны, сообщает "Интерфакс-Украина".

"В связи со снижением частоты в энергосистеме, вызванным повреждением энергетической инфраструктуры на Ровенской, Южноукраинской и Хмельницкой АЭС сработали устройства аварийной защиты. Все энергоблоки этих станций автоматически отключены от электросети. Запорожская АЭС, которая не работает с сентября этого года, перешла в режим полного обесточивания со всеми работающими дизель-генераторами", - сообщил генеральный директор Энергоатома Петр Котин в заявлении, размещенном компанией в Telegram.

Он отметил, что "такой порядок предусмотрен в регламентах эксплуатации атомных станций, которые оборудованы системами безопасности, а персонал имеет необходимый уровень квалификации и знаний для оперативного реагирования".

"Таким образом, впервые за 40-летнюю историю украинской атомной энергетики были отключены все энергоблоки АЭС страны", - добавил Котин.

В коммюнике подчеркивалось, что существует реальная угроза ядерной и радиационной катастрофы из-за ракетных ударов по АЭС.

В заявлении добавлено, что "Энергоатом" делает все, чтобы как можно скорее восстановить атомную энергетику. В четверг утром Запорожская АЭС получила электроэнергию для собственных нужд из энергосистемы Украины.

Все дизель-генераторы остановлены и переведены в резервный режим. Ведутся пуско-наладочные работы на Ровенской, Южноукраинской и Хмельницкой электростанциях. В течение дня, когда энергосистема будет готова, блоки этих станций будут подключены к сети, и подача электроэнергии возобновится.