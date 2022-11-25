Траньков унизил Манукяна в эфире шоу Наследники и самозванцы

Фигуристу Максиму Транькову не понравилось поведение блогера Давида Манукяна в проекте "Наследники и самозванцы, который отказался участвовать в опасном испытании, сославшись на давнюю травму.

В новой программе "Наследники и самозванцы" нешуточный скандал разгорелся между фигуристом Максимом Траньковым и блогером Давидом Манукяном.

Спортсмену не понравилось то, что звезда интернета отказался от участия в опасном конкурсе, пожаловавшись на застарелую травму.