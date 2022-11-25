Траньков унизил Манукяна в эфире шоу Наследники и самозванцы
2022-11-25 09:10
Фигуристу Максиму Транькову не понравилось поведение блогера Давида Манукяна в проекте "Наследники и самозванцы, который отказался участвовать в опасном испытании, сославшись на давнюю травму.
В новой программе "Наследники и самозванцы" нешуточный скандал разгорелся между фигуристом Максимом Траньковым и блогером Давидом Манукяном.
Спортсмену не понравилось то, что звезда интернета отказался от участия в опасном конкурсе, пожаловавшись на застарелую травму.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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