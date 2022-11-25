Галич рассказала о своих отношениях с альфонсом

Ведущая и блогер Ида Галич рассказала о том что у нее был опыт взаимоотношений с альфонсом. Откровениями по поводу знаменитость поделилась в своем последнем интервью Надежде Стрелец.

Отечественная журналистка, ведущая и блогер Ида Галич в недавнем интервью Надежде Стрелец, опубликованном на Ютубе, рассказала об опыте отношений с альфонсом, о чем сообщает портал "Газета.ru".

Экс-воздюбленного Галич называет Лжедмитрием, который обманул ее, подставил, подвел, пытался отобрать бизнес, выманил деньги.

Оказалось, молодой человек - профессиональный альфонс.

Знаменитость признается, что ее мама сразу почувствовала, что человек выдает себя не за того, кем является, и была категорически против отношений дочери с ним.