В Саксонии проходит забастовка работников Amazon
Профсоюз Verdi ожидает от 300 до 350 участников кратковременной остановки работы на площадке Amazon в Лейпциге, сообщил пресс-секретарь профсоюза в пятницу, 25 ноября.
Они борются за признание коллективных договоров в розничной торговле и торговле по почте, а также признание договора об условиях работы.
Отмечается, что забастовка проходит в Черную пятницу, когда многочисленные ритейлеры пытаются заманить покупателей специальными предложениями.
По заявлению профсоюза, скидочные кампании означают постоянный стресс для сотрудников Amazon.
«Это усугубляет и без того тяжелые условия труда», — говорится в заявлении.
По словам представителя, на пятницу в Лейпциге запланирован митинг, посвященный соблюдению условий труда. Необходимо уточнить, что нужно сотрудникам, чтобы иметь возможность работать и выходить на пенсию здоровыми в Amazon. Сотрудники компании в центре Лейпцига хотят привлечь внимание к своим требованиям. Ожидается, что забастовка продлится до вечера субботы.
Опубликовано: Тарас Медведев
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