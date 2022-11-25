В Саксонии проходит забастовка работников Amazon

Профсоюз Verdi ожидает от 300 до 350 участников кратковременной остановки работы на площадке Amazon в Лейпциге, сообщил пресс-секретарь профсоюза в пятницу, 25 ноября.

Они борются за признание коллективных договоров в розничной торговле и торговле по почте, а также признание договора об условиях работы.

Отмечается, что забастовка проходит в Черную пятницу, когда многочисленные ритейлеры пытаются заманить покупателей специальными предложениями.

По заявлению профсоюза, скидочные кампании означают постоянный стресс для сотрудников Amazon.

«Это усугубляет и без того тяжелые условия труда», — говорится в заявлении.

По словам представителя, на пятницу в Лейпциге запланирован митинг, посвященный соблюдению условий труда. Необходимо уточнить, что нужно сотрудникам, чтобы иметь возможность работать и выходить на пенсию здоровыми в Amazon. Сотрудники компании в центре Лейпцига хотят привлечь внимание к своим требованиям. Ожидается, что забастовка продлится до вечера субботы.