Половина киевлян до сих пор остаются без электричества
В пятницу, 25 ноября, через два дня после российских ударов по объектам инфраструктуры почти половина киевлян все еще оставалась без электричества, заявил мэр украинской столицы Виталий Кличко.
«Треть киевского жилья уже имеет отопление, специалисты продолжают его восстанавливать в столице. Половина потребителей до сих пор без света», — написал Виталий Кличко в социальной сети Telegram.
«В течение дня энергокомпании планируют попеременно подключить электроэнергию для всех потребителей», — пообещал он, так как температура приблизилась к нулю градусов по Цельсию с дождями.
Председатель совета директоров национального электроэнергетического оператора «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий, со своей стороны, оценил, что украинская энергосистема сейчас «прошла самый сложный этап» после атаки.
«В регионах частично восстановлено электроснабжение и энергосистема вновь подключена к энергосистеме Евросоюза», сообщил он в Facebook.
Миллионы украинцев провели четверг без электричества, большая часть в Киеве.
Опубликовано: Тарас Медведев
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