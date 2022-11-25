FT: Зеленский допустил возвращение Крыма под контроль Киева невоенным путём

Владимир Зеленский утверждает, что крымский полуостров может вернуться в состав Украины без применения силы.

25 ноября Владимир Зеленский дал интервью зарубежной газете Financial Times, где заявил, что Киев хотел бы восстановить свой контроль над Крымом невоенным путём, ввиду чего украинское правительство ищет возможные способы ненасильственного воссоединения Киева с крымским полуостровом.

Вместе с тем Зеленский признал, что на текущий момент Генштаб ВСУ и администрация Кеива не видят способов, которые бы позволили вернуть Украине контроль над Крымом без применения военных средств.