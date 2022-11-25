Канье Уэст пожаловался, что Трамп накричал на него, предсказав поражение на президентских выборах

Рэпер Канье Уэст рассказал о странном поведении экс-президента США Дональда Трампа, который накричал на него, предсказал провал на выборах и предложил идти с ним на выборы как кандидат в вице-президенты.

Экс-супруг Ким Кардашьян, американский рэпер Канье Уэст в соцсетях сообщил о том, как встречался с экс-главой США Дональдом Трампом.

Поведение политика поразило музыканта. Тот накричал на него, заявив, что Уэст обязательно потерпит поражение на президентских выборах Штатов в 2024 году.

После миллиардер предложил Канье идти на выборы сообща. В этом случае певцу обеспечено место вице-президента, о чем сообщает "Рамблер".