Роналду рассказал об уходе из «Манчестер Юнайтед».

Суперзвезда Криштиану Роналду быстро смирился с уходом из английского «Манчестер Юнайтед».

«На этой неделе мы закрыли главу. Остальное не имеет значения», — сказал 37-летний футболист.

«МЮ» и португалец расстались во вторник, за два дня до начала чемпионата мира. Этому предшествовало интервью с нападающим, в котором он, в том числе, сводил счеты с товарищами по команде.

Теперь Роналду может использовать чемпионат мира, как шанс найти новый клуб. Старт ЧМ 2022 для него стал многообещающим со счетом 3:2 против Ганы.

Роналду забил первый гол в игре с пенальти, став первым футболистом, забившим на пяти чемпионатах мира.

Его тренер Фернандо Сантос так описал его как феномен и легенду: «Через 50 лет мы все еще будем говорить о нем».