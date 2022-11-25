Роналду рассказал об уходе из «Манчестер Юнайтед».
Суперзвезда Криштиану Роналду быстро смирился с уходом из английского «Манчестер Юнайтед».
«На этой неделе мы закрыли главу. Остальное не имеет значения», — сказал 37-летний футболист.
«МЮ» и португалец расстались во вторник, за два дня до начала чемпионата мира. Этому предшествовало интервью с нападающим, в котором он, в том числе, сводил счеты с товарищами по команде.
Теперь Роналду может использовать чемпионат мира, как шанс найти новый клуб. Старт ЧМ 2022 для него стал многообещающим со счетом 3:2 против Ганы.
Роналду забил первый гол в игре с пенальти, став первым футболистом, забившим на пяти чемпионатах мира.
Его тренер Фернандо Сантос так описал его как феномен и легенду: «Через 50 лет мы все еще будем говорить о нем».
Опубликовано: Тарас Медведев
Украинские СМИ: в Киеве раскупили весь хлеб и хлебобулочные изделия
«Укрэнерго»: дефицит в энергосистеме Украины составляет 30%
Кремль прокомментировал слухи об объявлении новой мобилизации через послание Путина
Группировка «Аль-Шабааб» атаковала военную базу в Сомали
Politico: Евросоюз возмущен сверхприбылями США на Украине