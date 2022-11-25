Брутян рассказала о главном достоинстве своего мужа Прилучного

35-летний актер Павел Прилучный устроил для своей молодой жене и коллеге Зепюр Брутян отпуск в ОАЭ. Супруга рассказала о том, что возлюбленному удается лучше всего.

Павел Прилучный не перестает любоваться молодой супругой Зепюр Брутян. Он подарил жене отдых в ОАЭ.

Актер обожает снимать любимую. Видео, где Зепюр прогуливается в Дубае, он снял со спины. Когда избранница Прилучного поворачивается, ее лицо озаряет улыбка.

Брутян признается, что у возлюбленного очень хорошо получается снимать красивые, романтичные видео.