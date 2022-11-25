Полезные свойства шпината для вашего организма

Благодаря высокому содержанию калия шпинат часто рекомендуется людям, склонным к повышению артериального давления.

Целебные свойства и реальная польза шпината:

Польза шпината обусловлена составом этого овоща, в который среди прочего входят: полезнейший фолат, витамин С, провитамин А, калий, магний, витамин К и каротиноиды. Каротиноиды довольно редко встречаются в продуктах питания, но в полезном шпинате они присутствуют в избытке. Эти вещества эффективно защищают от макулодистрофии — основной причины резкого ухудшения зрения в преклонном возрасте. Кроме того, шпинат крайне полезен для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний, что делает его обязательным продуктом для диеты пожилых людей.

Благодаря каротиноидам, шпинат не только сохраняет нам острое зрение на долгие годы. В комплексе с витамином К, эти вещества эффективно предотвращают размягчение и разрушение костной ткани, что лишний раз доказывает пользу шпината для людей преклонного возраста.

Фолат, входящий в состав шпината, действительно оказывает положительное влияние на процесс кроветворения и на процесс обновления клеток. Но также фолат принимает участие и в профилактике инсультов, благодаря способности нормализовать артериальное давление и укреплять стенки сосудов.

Наконец, недавние исследования калифорнийских медиков показали, что фолат, которым так богат полезный шпинат, тормозит образование раковых опухолей — например, резко снижает риск развития рака легких у людей, которые после длительного стажа резко бросили курить.

Кроме уже перечисленных полезных веществ, в состав шпината входят также бета-каротин (польза которого для здоровья сердца уже не единожды доказана), витамин В12 (рибофлавин, которые является важнейшим участников процесса расщепления жиров, белков и углеводов) и клетчатка. Нередко также шпинату приписывают высокое содержание железа и, соответственно, отмечают пользу шпината для людей, страдающих анемией. Но, увы, это ошибочное представление.

Вред шпината: противопоказания и соли щавелевой кислоты

Если говорить про возможный вред шпината, стоит упомянуть про имеющиеся в его составе оксалаты — соли и эфиры щавелевой кислоты.

Если вы склонны к образованию камней в почках или страдаете заболеванием почек, врач может порекомендовать вам соблюдать диету с низким содержанием оксалатов. Однако для большинства людей, и часто даже для людей с мочекаменной болезнью, польза от продуктов с высоким содержанием оксалатов перевешивает их возможные риски.

А из-за большого содержания в шпинате витамина К, возможно, стоит ограничить его употребление людям, принимающим антикоагулянты.

В детское питание шпинат можно вводить в небольших количествах, как только ребёнок будет готов к прикорму, что обычно происходит в возрасте около 6 месяцев.