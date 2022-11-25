Суд не удовлетворил требование Макаревича исключить его из реестра иноагентов
2022-11-25 14:37
Суд признал законным включение лидера "Машины Времени" в реестр иностранных агентов.
Исполнитель Андрей Макаревич по решению Министерства юстиции РФ включен в реестр физлиц-иноагентов.
С подобным статусом, Макаревич не согласился, обратившись с иском в суд, где требовал признать решение госинстанции незаконным.
Замоскворецкий суд столицы отказал в удовлетворении исковых требований музыканта, о чем сообщает "Banki.loans".
Опубликовано: Наталья Гончарова
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