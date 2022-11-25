Суд не удовлетворил требование Макаревича исключить его из реестра иноагентов

Анита Цой посоветовала Бузовой поскорее выйти замуж, а то та останется одна

Исполнительница Анита Цой высказалась о личной жизни 36-летней коллеги Ольги Бузовой, посоветовав ей до 40 лет выйти замуж, а то у нее есть шансы остаться одной.

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