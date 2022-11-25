Суд не удовлетворил требование Макаревича исключить его из реестра иноагентов

APS
2022-11-25 14:37

Суд признал законным включение лидера "Машины Времени" в реестр иностранных агентов.

Исполнитель Андрей Макаревич по решению Министерства юстиции РФ включен в реестр физлиц-иноагентов.

С подобным статусом, Макаревич не согласился, обратившись с иском в суд, где требовал признать решение госинстанции незаконным.

Замоскворецкий суд столицы отказал в удовлетворении исковых требований музыканта, о чем сообщает "Banki.loans".

Опубликовано: Наталья Гончарова