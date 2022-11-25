Ток-шоу «Мужское/Женское» с Гордоном и Барановской возвращается в эфир Первого канала

В пресс-службе Первого канала сообщили, что популярное ток-шоу "Мужское/Женское" с ведущими Александром Гордоном и Юлией Барановской снова будет радовать зрителей.

С 28 ноября в эфир Первого канала возвращается популярное ток-шоу "Мужское/женское", о чем сообщили в пресс-службе вещателя.

В первом выпуске ведущие Александр Гордон и Юлия Барановская, участники шоу и зрители в зале обсудят историю женщины из Челябинска, экс-супруг которой похитил у нее трехлетнюю дочь.

В следующем эфире телезрителям и гостям студии программы расскажут о новых схемах мошенников, и как не угодить в ловушку преступников.