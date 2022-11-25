Ток-шоу «Мужское/Женское» с Гордоном и Барановской возвращается в эфир Первого канала
2022-11-25 14:47
В пресс-службе Первого канала сообщили, что популярное ток-шоу "Мужское/Женское" с ведущими Александром Гордоном и Юлией Барановской снова будет радовать зрителей.
С 28 ноября в эфир Первого канала возвращается популярное ток-шоу "Мужское/женское", о чем сообщили в пресс-службе вещателя.
В первом выпуске ведущие Александр Гордон и Юлия Барановская, участники шоу и зрители в зале обсудят историю женщины из Челябинска, экс-супруг которой похитил у нее трехлетнюю дочь.
В следующем эфире телезрителям и гостям студии программы расскажут о новых схемах мошенников, и как не угодить в ловушку преступников.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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