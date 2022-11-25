В Нигерии боевики убили трех полицейских и похитили директора нефтяной компании

Бандиты убили трех полицейских из эскорта и похитили директора нигерийской нефтяной компании на юго-востоке Нигерии, сообщила полиция в пятницу (25 ноября).

Нападавшие, одетые в военную форму, в четверг устроили засаду и открыли огонь по колонне высокопоставленного нефтяного чиновника в районе Румуокоро города Порт-Харкорт, столицы штата Риверс и нефтяной столицы Нигерии.

«Трое офицеров, сопровождавших чиновника, были убиты, а сам он был похищен и увезен в неизвестном направлении», — сообщила AFP пресс-секретарь региональной полиции Грейс Иринге-Коко.

По ее словам, боевики, представившиеся военным патрулем на зеленой машине, дали колонне сигнал остановиться, после чего открыли огонь и убили офицеров.

По данным полиции, похищенный является директором IGPES Group, нигерийской нефтегазовой компании, базирующейся в Порт-Харкорте.

Расследование продолжается, добавила Грейс Ириндж-Коко. Пока ни одна группировка не взяла на себя ответственность за нападение.