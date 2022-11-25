В Нигерии боевики убили трех полицейских и похитили директора нефтяной компании
Бандиты убили трех полицейских из эскорта и похитили директора нигерийской нефтяной компании на юго-востоке Нигерии, сообщила полиция в пятницу (25 ноября).
Нападавшие, одетые в военную форму, в четверг устроили засаду и открыли огонь по колонне высокопоставленного нефтяного чиновника в районе Румуокоро города Порт-Харкорт, столицы штата Риверс и нефтяной столицы Нигерии.
«Трое офицеров, сопровождавших чиновника, были убиты, а сам он был похищен и увезен в неизвестном направлении», — сообщила AFP пресс-секретарь региональной полиции Грейс Иринге-Коко.
По ее словам, боевики, представившиеся военным патрулем на зеленой машине, дали колонне сигнал остановиться, после чего открыли огонь и убили офицеров.
По данным полиции, похищенный является директором IGPES Group, нигерийской нефтегазовой компании, базирующейся в Порт-Харкорте.
Расследование продолжается, добавила Грейс Ириндж-Коко. Пока ни одна группировка не взяла на себя ответственность за нападение.
Опубликовано: Тарас Медведев
Украинские СМИ: в Киеве раскупили весь хлеб и хлебобулочные изделия
Самые полезные продукты для женщин во время менопаузы
Кремль прокомментировал слухи об объявлении новой мобилизации через послание Путина
В Китае у летучих мышей нашли пять опасных для человека вирусов
Politico: Евросоюз возмущен сверхприбылями США на Украине