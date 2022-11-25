Беременная Катина впервые вышла в свет в своем новом статусе

Экс-солистка "Тату" Лена Катина, будучи беременной, появилась в эфире передачи "Звезды сошлись". Артистка выходит в первые на публику, узнав, что ждет ребенка.

Лена Катина в первый раз появилась на публике с тех пор, как стало известно, что она беременна.

Летом текущего года артистка сочеталась узами брака с бизнесменом Дмитрием Спиридоновым. Месяц назад знаменитость объявила, что ждет ребенка.

Сейчас певица появилась на публике, став участницей шоу "Звезды сошлись" на НТВ.

Звезда сцены надела на программу оверсайз костюм зеленого цвета с блестящими пайетками.

Интересное положение артистке скрыть не удалось, так как округлившийся живот знаменитости был заметен.