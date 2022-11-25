Икра рыбы и икра ноги — не единственный парадокс русского языка
2022-11-25 15:11
Если с рыбками всё понятно, то что мечут обитатели наших огородов. Почему из баклажанов и кабачков тоже получается икра.
В толковых словарях напротив «икры» вы найдёте и такое значение: «кушанье из мелко изрубленных овощей, грибов».
А вот почему это кушанье тоже прозвали икрой, точно не скажу. Если вам попадались достоверные источники, поделитесь.
Версии есть разные: Начиная с внешнего сходства измельчённых овощей и грибов с состоящей из мелких зёрен икрой и заканчивая тем, что на икру идут те самые внутренности объектов обработки.
Встречалось также мнение, что слово «икра» в названии блюда — маркетинговый ход для привлечения внимания к продукту.
Опубликовано: Антон Райт
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