Икра рыбы и икра ноги — не единственный парадокс русского языка

Если с рыбками всё понятно, то что мечут обитатели наших огородов. Почему из баклажанов и кабачков тоже получается икра.

В толковых словарях напротив «икры» вы найдёте и такое значение: «кушанье из мелко изрубленных овощей, грибов».

А вот почему это кушанье тоже прозвали икрой, точно не скажу. Если вам попадались достоверные источники, поделитесь.

Версии есть разные: Начиная с внешнего сходства измельчённых овощей и грибов с состоящей из мелких зёрен икрой и заканчивая тем, что на икру идут те самые внутренности объектов обработки.

Встречалось также мнение, что слово «икра» в названии блюда — маркетинговый ход для привлечения внимания к продукту.