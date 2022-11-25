Эксперты рассказали, как распознать повышенный тестостерон у женщин
Тестостерон — один из главных мужских гормонов, однако в определенном количестве он вырабатывается яичниками и надпочечниками у женщин.
Высокий уровень тестостерона, который сохраняется в организме длительного время, может привести к развитию серьезных осложнений: бесплодию, невынашиванию беременности, ожирению, депрессии, сердечным заболеваниям и диабету второго типа.
Стоит обратиться к врачу, если длительное время сохраняются следующие симптомы:
Нарушения менструального цикла;
Появление «лишних» волос на теле;
Выпадение волос;
Появление прыщей;
Увеличение мышечной массы;
Изменение веса или формы тела.
Как нормализовать уровень тестостерона:
Первое, что следует сделать – обратиться к врачу, который назначит медикаментозную терапию. Но вы и сами можете кое-что сделать.
Вот простые изменения в образе жизни, которые позволяют держать под контролем уровень тестостерона:
Контроль веса;
Уменьшение количества сахара и обработанных мясных продуктов в рационе;
Регулярные физические нагрузки;
Нормализация сна;
Борьба со стрессом.
Опубликовано: Ангелина Крент
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