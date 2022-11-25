Эксперты рассказали, как распознать повышенный тестостерон у женщин

Тестостерон — один из главных мужских гормонов, однако в определенном количестве он вырабатывается яичниками и надпочечниками у женщин.

Высокий уровень тестостерона, который сохраняется в организме длительного время, может привести к развитию серьезных осложнений: бесплодию, невынашиванию беременности, ожирению, депрессии, сердечным заболеваниям и диабету второго типа.

Стоит обратиться к врачу, если длительное время сохраняются следующие симптомы:

Нарушения менструального цикла;

Появление «лишних» волос на теле;

Выпадение волос;

Появление прыщей;

Увеличение мышечной массы;

Изменение веса или формы тела.

Как нормализовать уровень тестостерона:

Первое, что следует сделать – обратиться к врачу, который назначит медикаментозную терапию. Но вы и сами можете кое-что сделать.

Вот простые изменения в образе жизни, которые позволяют держать под контролем уровень тестостерона:

Контроль веса;

Уменьшение количества сахара и обработанных мясных продуктов в рационе;

Регулярные физические нагрузки;

Нормализация сна;

Борьба со стрессом.